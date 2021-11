"Comete, messaggeri del passato": questo il titolo della conferenza che si terrà venerdì 26 novembre al Planetario di Lecco a cura di Paolo Ochner.

Nel corso dell'incontro si parlerà di formazione, evoluzione e studio delle comete, oltre che sulla storia dello studio delle comete e delle prossime missioni spaziali.

Il numero di posti è limitato. L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.

Biglietti

Intero: 6 euro

Ridotto: 4 euro

Per prenotare

Dal sito selezionando il form dell'evento prescelto.

I partecipanti indicati si considereranno parte dello stesso nucleo familiare.

La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti ad altre persone. Le persone verranno ricontattate e solo in caso di conferma la prenotazione sarà considerata valida. Dopo le 17 del giorno dell'evento non è garantito che la richiesta di prenotazione possa essere riscontrata.