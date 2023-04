Sabato 22 e domenica 23 aprile Como Fun, la fiera del fumetto e della cultura pop, accoglie tantissimi ospiti già confermati:

Como Fun offre inoltre più di 100 espositori di fumetti e gadget, tantissime attività, le aree games, videogames e mattoncini, le gare cosplay e gli artisti di fama internazionale in artist alley, il wrestling e il k-pop. Tutto nei padiglioni di Lariofiere, Erba.

Online

BIGLIETTO GIORNALIERO

Prevendita online fino all’11 aprile – € 9,50 + diritti di prevendita

Prevendita online dal 12 aprile – € 11 + diritti di prevendita

ABBONAMENTO DUE GIORNI

Prevendita online fino all’11 aprile – € 18 + diritti di prevendita

Prevendita online dal 12 aprile – € 20 + diritti di prevendita

In cassa

BIGLIETTO GIORNALIERO

Acquisto in cassa – € 12

Ridotto in cassa – € 11

ABBONAMENTO DUE GIORNI

Acquisto in cassa – € 21

INGRESSO GRATUITO

Bambini fino a 6 anni

Forze dell’Ordine

Disabili non autosufficienti con accompagnatore

RIDOTTO

Invalidi

Oltre ai due parcheggi adiacenti il centro fiera, saranno disponibili altri 3 parcheggi supplementari nelle vicinanze:

Via Cascina California, 9 - Erba: usufruibile da tutte le direzioni, ma in particolare dalla tratta Milano-Erba, seguendo le apposite cartellonistiche.

Via Petrarca, 1 - Erba centro - parcheggio Poste Italiane: usufruibile da tutte le direzioni è il parcheggio adiacente alla stazione Trenord di Erba, seguendo le apposite cartellonistiche.

Via Trieste, 1 - Erba - parcheggio ex Asme e/o Lariosoccorso: xonsigliato ai visitatori con provenienza da Como, seguendo le apposite cartellonistiche.

In ogni parcheggio saranno disponibili due navette no stop che porteranno alla fiera.

Sabato 22

PALCO CENTRALE

12:30 Don Alemanno

14:30 Alex Polidori, la voce di Spider Man

15:30 Iansante e Chevalier, alias Rick e Morty, doppiatori di Universi Alternativi!

16:30 Hide the Pain Harold: uomo e meme più famoso del web

17:30 Giorgio Vanni live!

PALCO COSPLAY

11:00 Gioca sul palco

14:00 Stella Musy, quando la forza di una protagonista parte dalla voce

15:00 Gax Win, il sassofonista nerd!

16:00 Soft Cosplay Contest

PALCO POP

11:30 – Adrian, Disney, Jovanotti e il cringe. Quando la cultura pop affronta i grandi temi e fallisce male. Con Alex Isabelle

12:30 – Role & Play – Brancalonia: siamo tutti canaglie – avventura GDR in due sessioni con Zeth Castle, Valentino Sergi e special guest

13:30 – Workshop di scrittura creativa con Federico Paccani

14:30 – Role & Play: David Chevalier e il gioco di ruolo – Lord of Denra – Mog’s Chronicles

15:30 – Ma il fantasy è razzista o no? Una ricognizione a dorso d’aquila, da Tolkien che risponde ai nazisti al gioco di ruolo di Burzum. Con Alex Isabelle

16:30 – La Mitologia in Anime e Manga. Un viaggio tra i miti e le leggende che hanno ispirato Naruto, One Piece, Demon Slayer, l’Attacco dei Giganti e My Hero Academia, con Mila Fois

PALCO K-POP

10:00 – K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

12:00 – Showcase in area dedicato ai ballerini e cantanti! (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

13:00 – ??? ???! : porta con te il pranzo in area k-pop per guardare assieme i programmi coreani del momento!

14:00 – K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

15:00 – Showcase in area dedicato ai ballerini e cantanti! (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

16:00 – Random Play Dance in area k-pop

17:00 – K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

18:00 – DJ Set K-Pop: la k-pop night arriva in fiera con le hit più amate!

RING WRESTLING

11:30 Crossover Wrestling presenta: “Over the top rope Battle Royal”

13:30 Crossover Wrestling presenta: “Tributo Uomo Tigre”

15:30 Crossover Wrestling presenta: “Pop culture Show”

MEET & GREET

14:00 Don Alemanno

15:00 Giorgio Vanni

15:00 Stella Musy

15:30 Alex Polidori

16:30 Iansante e Chevalier

17:30 Hide the Pain Harold