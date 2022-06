Con la cultura non si mangia. La scommessa dei borghi più belli d'Italia

Paola Dubini è la protagonista del prossimo incontro della rassegna "Il bello dell'Orrido" sabato 28 maggio (ore 18.30) al cinema di Bellano.

Nel sesto appuntamento della rassegna promossa da ArchiViVitali e dal Comune di Bellano, il curatore Armando Besio dialoga con Paola Dubini partendo dal saggio Con la cultura non si mangia. Falso! (Laterza) cercando di sconfiggere alcuni tra i molti pregiudizi circa il mancato valore reale e tangibile della sfera culturale, macro-area che abbraccia arti performative, digitali, editoriali, musicali. Il dibattito a Bellano trova una eco perfetta: la credenza errata ma ormai consolidata nel pensiero comune circa l'immaterialità della cultura è ben supporta anche da tante affermazioni che sentiamo ripetere: "Dietro la cultura non c'è attività d'impresa", "La cultura non serve", "Il lavoro culturale non paga". Eppure, è possibile invertire questa tendenza radicata facendo conoscere la cultura e le sue potenzialità, illustrandone i suoi lati occupazionali, le sue branche, i suoi numeri, i suoi successi economici.

La presenza di Paola Dubini sarà anche l'occasione per anticipare le linee generali del progetto "Bellano Museo Diffuso". Sarà il sindaco Antonio Rusconi a raccontare il processo di trasformazione già in corso da alcuni anni nel paese che ha dato i natali a scrittori e artisti illustri e che prevede la connessione di diversi luoghi del paese per indurre il visitatore a vivere un'esperienza personale immersiva e sinestetica nell’arte, nella natura, nella storia, nella spiritualità.

Paola Paola Dubini e? professoressa di Management all'Universita? Bocconi di Milano e visiting professor all'IMT di Lucca. I suoi interessi di ricerca e professionali riguardano le condizioni di sostenibilità delle organizzazioni culturali, i processi trasformativi legati alla cultura e gli assetti di governo per la cultura. Siede nel cda di diverse organizzazioni culturali e imprese; è presidente di fondazione CRT - Trienale teatro e Vicepresidente del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Tra le sue pubblicazioni, Voltare pagina? Le trasformazioni del libro e dell'editoria (Pearson 2013), Institutionalising fragility. Entrepreneurship in cultural organisations (a cura di Fondazione Feltrinelli 2016), Management delle aziende culturali (con F. Montanari e A. Cirrincione, Egea 2017) e Con la cultura non si mangia. Falso! (Laterza 2018).

Modalità di partecipazione

Incontro con ingresso gratuito

Per info: www.archivivitali.org

L'incontro sarà anticipato alle ore 16.30 dalla visita guidata alla mostra di Carlo Borlenghi "Lago di Como", Spazio San Nicolao. Alla Chiesa di San Rocco la mostra "Le maschere" di Giancarlo Vitali agli ArchiViVitali.