Accogliere il 2022 in musica: cinque Concerti di Capodanno nel Lecchese

Accogliere l'anno nuovo in musica e in sicurezza? È possibile, grazie ai concerti che verranno organizzati nel territorio nei primi due giorni del 2022. In particolare le occasioni di ritrovo sono cinque, che riassumiamo di seguito.

Barzio

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio si esibisce al Palazzetto dello Sport il 1° gennaio alle ore 21 per un concerto ormai tradizionale. Dirige il maestro Iose Ratti. Necessaria la prenotazione, il Green pass rafforzato e la mascherina.

Lecco

Il nuovo anno nel segno della Lake Como Philarmonic Orchestra diretta dal maestro bellanese Roberto Gianola, attuale direttore principale al Teatro dell'Opera di Istanbul. Appuntamento in Sala Ticozzi il 1° gennaio alle ore 17. Ingresso gratuito previa prenotazione allo 0341 481485 (Infopoint Lecco). Obbligatori Green pass e mascherina Ffp2.

Bellano

Domenica 2 gennaio alle ore 21 al PalaSole di Bellano nell'aria risuonano "i Celebri valzer di Strauss" con la Lake Como Philarmonic Orchestra e la partecipazione straordinaria del soprano Alessandra Di Giorgio. Dirige il maestro Roberto Gianola. L'occasione sarà utile all'Amministrazione comunale del sindaco Antonio Rusconi per consegnare le civiche benemerenze. I posti sono numerati, prenotazione con offerta a 5 euro. Il ricavato sarà devoluto al Gruppo di Protezione civile Ana di Bellano. Per prenotazioni Info Point Bellano 0341 1923098, 335 1752102, infopoint@comune.bellano.lc.it.

Casargo

A Casargo il coro femminile Corollario organizza per domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17 un concerto per salutare l'anno nuovo alla chiesa San Bernardino. Ingresso solo con Green pass e mascherina Ffp2.

Bellagio

A Bellagio il 2022 ha una colonna sonora speciale, "La musica del cinema italiano" con gli archi della Bellagio Festival Orchestra. In programma musiche di Morricone, Rota, Bacalov, Piovani. Appuntamento al Teatro Grigna di Civenna.