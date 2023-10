Una data lecchese per Davide Van De Sfroos. Anzi, due. Il cantautore laghèe, che ha appena pubblicato l'ultimo album di inediti, Manoglia, ha annunciato il relativo tour live, che avrà inizio il prossimo 9 febbraio 2024 dal Teatro Nuovo di Arcore per proseguire nei principali teatri italiani e svizzeri.

Due sono le date da segnare in rosso sul calendario per gli appassionati di musica lecchesi: il 21 e il 22 marzo 2024, quando Van De Sfroos sarà di scena con la sua band sul palco del Teatro Cenacolo Francescano.

L'album "Manoglia"

Manoglia (che in dialetto significa "magnolia") è un album composto da 11 brani scritti in passato e rimasti sempre inediti. L'autore lo definisce con ironia "ricco di tormentoni autunnali", un lavoro prevalentemente acustico dai toni folk morbidi con varie contaminazioni di musica etnica. Uscito lo scorso 13 ottobre (BMG/MyNina), è entrato in Top 10 nella classifica dei dischi e vinili più venduti in Italia.

I biglietti del tour saranno disponibili dalle ore 14 di martedì 31 ottobre su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

La composizione della band

Sul palco Davide Van De Sfroo sarà accompagnato dai suoi fidati musicisti: Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, percussioni, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra acustica ed elettrica, cori), Andrea Cusmano (fisarmonica, trombone, flauti, plettri etnici, cori), Daniele Caldarini (pianoforte, tastiere, plettri), Silvio Centamore (batteria e percussioni), Matteo Luraghi (basso, plettri).

Tutte le date del Manoglia Tour

Venerdì 9 febbraio 2024 - Teatro Nuovo - Arcore

Sabato 10 febbraio 2024 - Auditorium Santa Chiara - Trento

Sabato 17 febbraio 2024 - Teatro Silvio Pellico - Trecate

Venerdì 23 febbraio 2024 - Teatro Giuditta Pasta - Saronno

Sabato 24 febbraio 2024 - Teatro Sociale - Sondrio

Giovedì 29 febbraio 2024 - Teatro Arcimboldi Milano - Milano

Venerdì 1 marzo 2024 - Sala Argentia Cinema Teatro - Gorgonzola

Sabato 2 marzo 2024 - Lac - Lugano

Sabato 16 marzo 2024 - Teatro Tirinnanzi - Legnano

Giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2024 - Teatro Cenacolo Francescano - Lecco

Venerdì 5 aprile 2024 - Cineteatro Gavazzeni - Seriate

Sabato 6 aprile 2024 - Teatro Sociale - Como

Sabato 13 aprile 2024 - Teatro di Varese - Varese