Un concerto all'alba nella suggestiva cornice fra lago e monti

Domenica 19 Maggio alle ore 7.00 del mattino, nella suggestiva cornice fra monti e lago del Pratone di Parè di Valmadrera, si terrà il concerto: "Il Cinema di Spirabilia". Questo speciale “concerto all’alba” fa parte della rassegna "Le voci di Spirabilia", festival musicale 2024, nona edizione ed è inserito nella due giorni valmadrerese "Portami al lago", che prevede numerose attività ricreative e sportive che animeranno la frazione a lago di Valmadrera per tutto il fine settimana.

L'iniziativa culturale, tra musica ed emozioni

Vi siete mai chiesti come sarebbe un film privo di colonna sonora? Ovviamente no in quanto la cosiddetta musica di sottofondo presente in una pellicola cinematografica è ormai, automaticamente e spesso inconsciamente, parte integrante dell’opera stessa. Musica, recitazione e azione divengono un tutt’uno. Ma è sempre stato così? Ovviamente no! Nei primi anni del ‘900 le pellicole erano mute e la musica suonata dal vivo. Dagli anni ’30 in poi la musica da film ottiene un’identità propria sviluppandosi parallelamente alla produzione riuscendo a ottenere un proprio spazio “vitale”.

L’arte cinematografica si sviluppa velocemente, e di pari passo le composizioni ad esso collegata che divengono sempre più ricercate. Al giorno d’oggi le cosiddette colonne sonore sono tra le musiche più ascoltate e ricercate in quanto spesso ci si immedesima in un film visto di recente e di conseguenza si cerca di riprodurre le atmosfere e i colori presenti nella pellicola anche nella vita reale, ma come? Semplice: fornendo alla vita quotidiana una propria colonna sonora.

Il clarinetto sarà protagonista con virtuosismi già alle 7 del mattino

Ognuno di noi ha nel cuore le armonie di un determinato compositore cinematografico e spesso succede di dimenticare che esse sono state scritte per un film; un esempio su tutti è rappresentato dal celeberrimo tema di “Gabriel’s oboe” del film “The mission” composto da Ennio Morricone. Nel concerto a Parè verrà proposta anche una versione della colonna sonora di "The terminal" in cui il clarinetto sarà protagonista con virtuosismi e una parte da solista alle 7 del mattino...

In questa produzione Spirabilia vuole ripercorrere la storia del cinema con il medesimo intento divulgativo che ha accompagnato le sue performance in questi 10 ani di attività. Il programma prevede l’esecuzione di alcune tra le più famose colonne sonore della storia del cinema che verranno introdotte e contestualizzate nel tessuto storico culturale in cui sono state scritte.