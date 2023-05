In centro Lecco andrà in scena il Concerto dell'amicizia 2023: appuntamento fissato per le 20.45 di venerdì 12 maggio, in piazza Garibaldi.

Canteranno i cori dell'Istituto Comprensivo 3 di Lecco diretto da Giuseppe Caccialanza, dell'Istituto Comprensivo 2 di Lecco diretto da Emanuela Milani - con Michele Santomassimo come pianista -, dell'Istituto Comprensivo di Calolziocorte diretto da Alberto Sgrò e dell'Istituto Comprensivo di Galbiate diretto da Giulia Molteni.

Suona il Corno musicale "Bruno Colombo" di Pasturo (1923-2023) diretto da Alberto Giudici, presenta Massimo Tavola.