"Fatebenefratelli": buon successo per il concerto d'archi tenutosi all'interno dell'Auditorium

Buon successo per il concerto d'archi tenutosi sabato 12 settembre al "Fatebenefratelli" di Valmadrera. Il pubblico dell'auditorium, gremito nel rispetto delle limitazioni anti-covid che danno la possibilità a sole 72 persone di poter presenziare, è stato allietato dalla compagnia d'archi "Il Riccio", gruppo composto da giovani e giovanissimi diretti e coadiuvati da Carol Bergamini, protagonista della serata.

Il concerto ha visto alternarsi ballate di origine nord-italica, in cui i giovani hanno potuto mostrare quanto imparato in questi due anni di progetto, a suonate più classiche magistralmente eseguite dalla stessa Carol Bergamini. Soddisfazione per il pubblico che con molti applausi ha accompagnato di volta in volta le esibizioni. Il prossimo appuntamento in questa ripresa di stagione culturale sarà con il Festival Immagimondo, sempre al Fatebenefratelli, con prenotazione obbligatoria sul sito immagimondo.it

