Lecco a fianco di Faenza per ricostruire Artistation, la scuola di musica duramente colpita dall’alluvione che ha imperversato in Emilia-Romagna. Sabato 27 maggio alle ore 21 il coro della scuola Stoppani di via Achille Grandi, che è stata in quelle zone proprio in quei giorni così complessi, canterà all'interno dell'istituto e durante la serata, aperta a tutta la cittadinanza, saranno raccolti fondi per aiutare nella ricostruzione della scuola fondata da Matteo Lucatini.

Il grande capannone - acquistato un mese prima dell'alluvione - è stato invaso dal fiume Lenone e da dieci giorni sono al lavoro allievi, genitori, amici e insegnanti per sgomberarlo dal fango e da tutti i materiali non più utilizzabili, compreso il cartongesso delle pareti che un tempo dividevano le aule. Parliamo di dieci insegnanti e 550 iscritti che hanno visto cambiare radicalmente le proprie abitudini e hanno dovuto mettere in pausa il proprio percorso. Lì l'acqua è arrivata anche a cinque metri di altezza e ha distrutto tutto quello che ha trovato, tranne tetto e muri: per procedere con la ristrutturazione serviranno almeno 500mila euro.