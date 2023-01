La sera del 1° gennaio il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, con la direzione del maestro Iose Ratti, saluta il nuovo anno il concerto "Capodanno 2023 all'italiana" proponendo una selezione di brani che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo, a partire dai grandi classici della musica italiana.

L'appuntamento, come da tradizione consolidata, è per l'1 gennaio, al PalaAcel: lo spettacolo avrà inizio alle 21. L'ingresso sarà gratuito e, dalle 20.30, sarà disponibile il servizio di bus navetta per il palazzetto dello Sport con fermate al bar Stube di Cremeno, all'ex cinema e al Garden Bar di Barzio.

Il concerto di Capodanno 2023 del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio rientra nel più ampio programma "Suoni di Banda", presentato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco, realizzato con il contributo del Fondo Arti dal Vivo e sostenuto dai comuni soci di Lario Reti Holding, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Acinque Energia. Il tutto con l'obiettivo di valorizzare la realtà della banda e la sua funzione sociale.

Un insieme di... ensemble

"Suoni di Banda" vede protagonisti alcuni fra i più antichi sodalizi musicali della provincia di Lecco: la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco-San Giovanni, fondata nel 1809, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio fondato nel 1887, il Corpo Musicale Mandellese, la cui esistenza è documentata dal 1770, e il Corpo Musicale Marco d'Oggiono di Oggiono, nato nel 1856.

Il progetto prevede cinque appuntamenti musicali fra Lecco, Barzio, Abbadia, Olginate e Varenna. Il primo si è tenuto sabato 3 dicembre all'Auditorium Casa dell'Economia di Lecco. Il concerto di Barzio sarà il secondo appuntamento, cui seguiranno altri tre concerti ad Abbadia Lariana, Olginate e Varenna.