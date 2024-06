Immergiti nel fascino della musica più sublime nell’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Lecco. La magia della musica prenderà vita in questo luogo. Questo straordinario concerto d’arpa a lume di candela è un evento unico! La nostra talentuosa arpista suonerà illuminata da centinaia di candele creando un concerto dal vivo unico e coinvolgente. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile che unisce la magia della musica al fascino di un’atmosfera incantata: prenota subito il tuo posto!



musicista Michela La Fauci



Le più belle arie, canzoni e brani musicali del repertorio classico e leggero più famoso: non mancheranno le più belle colonne sonore e le più belle melodie create dai grandi musicisti di sempre!



1° GRUPPO ? ore 19:00

2° GRUPPO ? ore 21:00



presso l'auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, in via Fatebenefratelli 6, Valmadrera LC



il concerto si terrà in uno spazio al coperto e verrà effettuato anche in caso di pioggia



60 minuti circa; le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. NON SARANNO CONSENTITI RITARDI



• Intero 20€ a partire da 16 anni

• Ridotto 15€ disabilità/invalidità

• Ridotto 10€ da 6 fino a 16 anni



obbligatoria prenotazione dal seguente link: www.lombardiasegreta.com