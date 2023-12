Concerto d’arpa natalizio a lume di candela a Villa Sormani Marzorati Uva

Trasportati nell’incanto della musica più sublime immergiti nella magica atmosfera natalizia di Villa Sormani Marzorati Uva. Questo straordinario concerto d’arpa a lume di candela è un evento unico, in cui saranno eseguite, oltre al programma indicato, alcune delle più belle melodie natalizie.

La nostra talentuosa arpista, circondata da centinaia di candele scintillanti, darà vita a un’esperienza musicale straordinaria. La sua arpa emetterà melodie incantevoli creando un’atmosfera magica che ti lascerà senza fiato.

Non perdere questa straordinaria opportunità di vivere un periodo natalizio indimenticabile, in cui la magia della musica si fonde con il fascino di un ambiente incantato. Prenota subito il tuo posto per garantirti un’esperienza unica nel suo genere!



Arpa: musicista Michela La Fauci



PROGRAMMA:

– Romeo e Giulietta di N. Rota

– The Nightingale di D. Henson-Conant

– Medley di E. Morricone

– A thousand years di C. Perri

– River flows in you di Yiruma

– Clair de lune di C. Debussy

– Stairway to heaven dei Led Zeppelin

– Perfect di Ed Sheeran

– The Minstrel’s adieu to his native land di J. Thomas

– Can’t help falling in love di E. Presley

– What a wonderful world di L. Amstrong

– Somewhere Over the rainbow di H. Arlen

– Moon River di H. Mancini

– Nuvole Bianche di L. Einaudi

– Autumn leaves di J. Kosma

– Baroque flamenco di D. Henson-Conant



Per info e prenotazioni visita il sito: www.lombardiasegreta.com