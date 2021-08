Anche questa estate il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio non manca di allietare il suo pubblico con il tradizionale concerto di Ferragosto.

L’appuntamento è per sabato 14 agosto, alle 21, alla tensostruttura di Barzio, in via Provinciale (accessibile anche dal piazzale del mercato).

Il Corpo musicale si esibirà sotto la direzione del maestro Iose Ratti, proponendo brani di vario genere fra quelli che hanno fatto la storia della musica, come I Will Survive degli Abba o composizioni arrangiate per banda, fra cui Castelli di Spagna o Destellos del Alba. Inoltre la serata sarà arricchita dalla partecipazione della voce solista Ilaria Ruotolo.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, pertanto il numero dei posti disponibili è limitato. Sebbene l’ingresso sia libero, è necessario effettuare la prenotazione on-line attraverso il link: https://booking.pmpro. it/barzio-concerto-di- ferragosto . In caso di difficoltà con l prenotazione è possibile inviare una mail a info@bandabarzio.it oppure contattare il Corpo musicale attraverso le pagine social.

