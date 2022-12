Concerto gospel con i Sol Quair a Casargo

A Casargo ultimo appuntamento musicale dell'anno con il coro Sol Quair di Lecco che si esibirà venerdì 30 dicembre per una serata all'insegna del gospel. È in questo modo che la Pro loco del paese, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, desidera salutare il 2022 ormai agli sgoccioli.

Ospite d'eccezione il gruppo Sol Quair, che dall'anno della fondazione, 1995, si è esibito in centinaia di concerti in tutta Italia, e non solo, contribuendo a far conoscere ed apprezzare al pubblico il genere gospel.

Amplissimo il repertorio del sodalizio diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza: dai pezzi del gospel contemporaneo, a canti spiritual, passando per i brani più conosciuti ad altri più moderni e rivisitati, per giungere infine a quelli delle festività natalizie senza trascurare la musica africana.

L'appuntamento è per venerdì 30 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di Casargo. Una serata coinvolgente per nutrire cuore e spirito con quella che a ragione è considerata la "musica dell'anima", ed è proprio dalla traslitterazione dall'inglese Soul Choir, "coro dell'anima" da cui prendono il nome i Sol Quair.