Concerto benefico del coro gospel “Sol Quair” per i 100 anni della Lilt

Per celebrare l’anno del centenario della LILT Nazionale e per rilanciare gli eventi sul territorio lecchese a due anni dall’inizio della pandemia, la LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) Associazione Provinciale di Lecco organizza un concerto con il Coro Gospel “Sol Quair”, fondato nel lontano 1995 e diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Lecco.

La serata si svolgerà lunedi 20 giugno alle ore 20.30 presso il Teatro Invito di Lecco."La scelta del concerto è ricaduta sul famoso coro Gospel - afferma Silvia Villa, presidente Lilt - al fine di portare una ventata di freschezza grazie all’entusiasmo dei coristi, diretti dal maestro Caccialanza e della particolarità dei brani proposti dove la musica gospel abbraccia canti provenienti da diverse culture in una chiave particolare. Siamo certi che conquisteranno i presenti, che avranno la possibilità di assistere ad uno spettacolo coinvolgente ed emozionante”. L’evento è a sostegno delle attività di prevenzione oncologica portate avanti dall’Associazione Provinciale di Lecco e rivolta alla popolazione lecchese.