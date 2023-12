Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

FuckCancer Choir: la musica che vale…la vita! Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 21, al teatro Pier Giorgio Frassati di Abbadia Lariana, si terrà per il terzo anno consecutivo il concerto natalizio di beneficenza organizzato dalla Pro loco di Abbadia Lariana.

Sul palco si esibirà il FuckCancer Choir, un coro nato nel 2019 in provincia di Alessandria e formato da pazienti oncologici con alcuni loro familiari e operatori sanitari. I coristi, diretti da Stefania Crivellari, porteranno sul palco un repertorio formato da grandi successi della musica italiana e inglese.

L'obiettivo primario del coro, che l'anno scorso si è esibito in piazza San Pietro a Roma dopo essere stato ricevuto in udienza dal Papa, è trasmettere un messaggio di energia, forza e coraggio, coniugando l'arte musicale con il concetto più ampio di "cura", così che diventi possibile condividere e superare quei momenti difficili che i malati oncologici attraversano lungo il loro percorso.

Associazione dal 2021

Diventato associazione nel 2021 (con presidentessa Stefania Crivellari e vicepresidentessa Federica Grosso) il coro si impegna per essere un collettore di fondi raccolti durante eventi di beneficenza, al fine di distribuirli a fondazioni e associazioni attive in vari ambiti, fra cui la ricerca scientifica e l'impegno sociale: fra le realtà sostenute in questi anni possiamo ricordare Italian sarcoma group, la Lega italiana lotta tumori (Lilt), l'Associazione tumori toracici rari e molte altre.

L'evento sarà a offerta libera fino ad esaurimento posti, il ricavato verrà devoluto al FuckCancer Choir. La prenotazione è obbligatoria: chiunque desideri partecipare dovrà prenotare il proprio posto mandando una mail ad abbadia@prolocolario.it entro giovedì 14 dicembre 2023.