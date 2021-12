Appuntamento importante per i fedeli e per gli appassionati di musica: torna il Concerto di Natale in Basilica a San Nicolò.

Sabato 18 dicembre alle ore 21 un evento pensato e realizzato con la Consulta musicale di Lecco e che si tiene alla presenza delle più alte autorità della Città. Il momento musicale è a cura del Corpo musicale Alessandro Manzoni città di Lecco, diretto da Angelo Sormani e del Coro alpino lecchese, guidato da Francesco Bussani. Conduce la serata Paola Pozzi.

L'ingresso è gratuito previa prenotazione al seguente collegamento. È obbligatorio indossare la mascherina ed essere in possesso del passaporto verde rafforzato (super green pass).