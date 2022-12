Concerto di Natale con il coro lirico "Mafalda Favero"

Insieme al gruppo Aido di Monte Marenzo, il coro lirico "Mafalda Favero" di Calolzio è lieto di presentare il Concerto di Natale in programma sabato 17 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Monte Marenzo. "Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il Coro è felice di aver ripreso l’attività concertistica, cimentandosi nei tradizionali pezzi natalizi e proponendo un repertorio ricco, spaziando da Verdi a J.S. Bach, da W.A. Mozart a Franck" - fanno sapere i portavoce del sodalizio.

Dopo i successi conseguiti nel mese di novembre con la messa in scena de La Traviata e il Concerto "In viaggio nella musica dalla lirica al cantautore" al cineteatro Smeraldo di Airuno, il Coro è dunque pronto per nuove esperienze e progetti, con ritrovato entusiasmo e vitalità. "Il repertorio concertistico proposto è di ampio raggio e si compone sia dei classici pezzi della musica sacra, sia di cantate e arie delle più famose opere liriche".

Il coro ha sede a Calolzio: la storia

Il coro, fondato nel gennaio 2009 con il nome di "Calolziocorte in Lirica", nasce per volontà di un gruppo di appassionati, volti a promuovere il canto lirico e a mantenere viva, nella coscienza collettiva, l'attenzione per questa straordinaria forma d’arte. Già l'anno successivo, grazie alla profonda motivazione dei coristi, il coro annovera numerosi concerti e un considerevole repertorio lirico.

Alla ricerca di un nome importante in cui identificarsi, nel 2011, il gruppo decide di intitolare il coro a Mafalda Favero, in omaggio al celebre soprano di origini ferraresi, che, nel periodo di maggior successo, trascorreva le vacanze estive nella località di Rossino, piccola frazione di Calolziocorte, dove tuttora è visibile la villa nella quale era solita soggiornare. L'ampio e vario repertorio, di cui il Coro Mafalda Favero dispone, si estende fino alla musica sacra e permette esibizioni in concerto e opere complete in grado di offrire un piacevole spettacolo.