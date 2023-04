Concerto del Primo maggio in piazza Cermenati. Anche quest'anno le sigle sindacali organizzano una manifestazione musicale in occasione della Festa dei lavoratori: Cgil Lecco, Cisl Monza Brianza e Uil Lario promuovono infatti l'evento per celebrare il 75° anniversario della nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948.

Sul palco, dalle 14.30, si alterneranno i gruppi Biscotti Biscotti, Iluf, I croccanti. Il concerto sarà inframezzato dagli interventi dei delegati sindacali, con comizio conclusivo di Mirco Scaccabarozzi per conto di Cgil, Cisl e Uil. L'evento gode del patrocinio del Comune di Lecco.

(Nella foto Iluf durante il concerto del 1° maggio 2018)