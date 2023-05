In piazza Garibaldi il concerto "COROliamo la città" in collaborazione con l’orchestra "Stoppani in musica".

La scuola di Acquate è stata selezionata come vincitrice di un bando ministeriale che aveva come obiettivo quello di incentivare l’attività corale nella scuola primaria.

Questo progetto ha coinvolto più di 130 bambini della scuola di Acquate e precisamente le classi terze, quarte e quinte.

Il nome "COROliamo la città" è anche il titolo dell’inno composto per l’occasione.

Tutti i bambini sono stati protagonisti e con la loro voce regaleranno dei sorrisi alla nostra comunità.

Grazie per l'attenzione,

Gli insegnanti e i bambini della scuola primaria di Acquate