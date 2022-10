Canzoni e musica per Telethon all'oratorio di Sala

Si chiama "Foppenico per Telethon", ma si terrà eccezionalmente all'oratorio di Sala. La prossima edizione dell'ormai tradizionale e apprezzata iniziativa per sostenere la ricerca medico scientifica avrà luogo all'oratorio della frazione di Calolziocorte sabato 22 ottobre alle 20.45.

"Il concerto pop-rock dal titolo 'Canzoni e musica per una vita migliore' vedrà esibirsi la band Prm Live accompagnata da alcuni grandi musicisti del panorama lecchese e bergamasco e amici cantanti - spiega il coordinatore Nino Valsecchi - Nell'ultima edizione 2019, prima dello stop causa covid avevamo fatto il record in una sola serata raccogliendo ben 4.119 euro. Questa volta saremo in via eccezionale a Sala invece che a Foppenico". (Nella foto sopra, i protagonisti delle passate edizioni)

La speranza degli organizzatori è quella di raccogliere un'altra importante somma da devolvere a favore di Telethon. Durante la serata interverranno anche Renato Milani (coordinatore provinciale Telethon) e Gerolamo Fontana (presidente Uildm Lecco). Anche la parrocchia di Sala, il Comune e la Pro loco di Calolzio hanno dato il loro sostegno all'iniziativa. Tutta la popolazione è invitata.