Concerto della Treves Blues Band a Lecco

Venerdì 12 agosto alle ore 21 il Festival dei laghi lombardi ospiterà il concerto della Treves Blues Band in Piazza Garibaldi a Lecco. La Treves Blues Band torna infatti con rinnovata energia sui palchi di tutta Italia per continuare a suonare il blues e a diffonderne la grande bellezza, guidata come sempre dal suo leader Fabio Treves, che nel 2019 ha festeggiato i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues.

L’avventura della Treves Blues Band nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è Fabio Treves, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del Blues italiano.

Le prestigiose collaborazioni nazionali e internazionali di Treves

I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno. Fabio Treves ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield.

Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l'unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Il Puma ha inoltre prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani, suonando nei loro dischi. Ne citiamo alcuni: Branduardi, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Ferradini, Cocciante…

Nel 2014 la TBB ha festeggiato i suoi 40 anni con un tour teatrale di grande successo che ha inanellato una serie di entusiastici sold out. Nello stesso anno Fabio Treves è stato conferito l’Ambrogino d'oro, importante onorificenza del Comune di Milano e la sua foto è stata inserita dalla rivista “Rolling Stones” nel numero di febbraio 2015 intitolato “Le 100 facce della musica italiana”. Nel 2015 la TBB ha fatto da supporter ai Deep Purple nel loro tour italiano e nel 2016 la band è stata eccezionale opening-act al concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma il 16 luglio.

Nel 2019 Fabio Treves festeggia i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues con il nuovo tour "70 in Blues", con cui la Treves Blues band è protagonista sui palchi di tutta Italia per celebrare come si conviene il suo leader.

Il concerto del 12 agosto a Lecco si inserisce nella V edizione del Festival dei laghi lombardi

L’appuntamento che si terrà il 12 agosto nel cuore di Lecco si inserisce nella programmazione della V edizione del Festival dei laghi lombardi che proseguirà fino al 24 settembre con 24 date in 10 laghi annessi - Maggiore, Como, Iseo, Garda, Ceresio, Annone, Varese, Mantova, Mezzola, Monate. Una vastissima zona d’acqua dolce che unisce ben 7 province lombarde - Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Lecco, Como, Sondrio - ed altre due regioni confinanti: il Vco piemontese e la vicina Svizzera.

Il Festival è diretto da Francesco Pellicini con il patrocinio di Regione Lombardia, il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo, il contributo della Camera di Commercio di Varese e il sostegno dei Comuni e dei teatri partecipanti. Le scenografie a tema lago sono di Italo Corrado. Questo il team blues che si esibirà in piazza Garibaldi: Fabio Treves (armonica, voce), Alex “Kid” Gariazzo (chitarra, voce), Massimo Serra (batteria), Gabriele "Gab" Dellepiane (basso).