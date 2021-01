Nell'Olginatese concorso presepi con voto e premiazione online

Entra nel vivo il concorso presepi promosso dai cinque oratori di Olginate, Garlate, Pescate, Valgreghentino e Villa San Carlo. Come ricordato dal volontario dello staff organizzativo, Mattia Morandi, le premiazioni si terranno online in un appuntamento speciale in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15: «Insieme festeggeremo l'Epifania e scopriremo il vincitore».

Tutti potranno assistere all'iniziativa che rappresenta la tappa finale del concorso aperto alle comunità dei tre comuni del territorio Olginatese. I partecipanti hanno scattato una foto al proprio presepe inviandola con messaggio whatsapp al numero stabilito: ben 86 le natività in concorso.

Da martedì 5 sarà possibile votare con un "mi piace" sulla pagina Pagina Facebook "AO- Area Omogenea" il presepe preferito. Una giuria tecnica di esperti valuterà poi la realizzazione migliore, alla quale verranno assegnati 50 punti bonus. Vincerà poi il presepe con più voti.