Prevenzione e cure domiciliari contro il Covid-19

Il gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano e il supporto dello staff di Soprattutto Liberi di Varese, presenta il 4° appuntamento di “Rinasceremo con le cure", serie di conferenze a cielo aperto in diverse città sulle cure domiciliari anti Covid 19 e sulla prevenzione per capire insieme come mantenere in salute il nostro corpo.

L'appuntamento è a Lecco venerdì 11 Giugno alle ore 17, in piazza Cermenati.

Le cure domiciliari per il Covid 19 sono un argomento poco trattato in tv e sui media nazionali, che ne parlano pochissimo. Lo stesso dicasi per la prevenzione.

Dopo un anno e mezzo ci ritroviamo ancora con un protocollo ministeriale per le cure domiciliari totalmente inadeguato: vigile attesa e Tachipirina.

Su quali basi scientifiche il ministero continua a scegliere questo percorso di cura? Perché scegliere di rischiare che il virus mini gravemente la salute invece di intervenire subito con una strategia terapeutica ormai collaudata?

I medici di buona volontà hanno dovuto organizzare l'assistenza ai cittadini senza alcun sostegno pubblico né dei media. Un esempio per tutti: il dottor Andrea Mangiagalli. Medico di medicina generale da trent'anni, insieme ad alcuni colleghi ha fondato il gruppo Medici in prima Linea per la cura dei malati Covid a domicilio e la chat Medici in prima Linea avendo capito già dal 27 Febbraio 2020 quale fosse la realtà di questa pandemia. Da quel giorno ormai lontano ben 230 Medici si sono scambiati pareri, informazioni sul Covid 19. Hanno cercato sin dal mese di Marzo 2020 di trattare a domicilio la maggior parte dei pazienti secondo una modalità di presa in cura precoce ed efficace che ha consentito di ridurre al minimo la necessità di ricoveri.

Tuttora molti altri Colleghi in tutta Italia stanno cercando di far fronte a questa emergenza con poche risorse ma molta buona volontà, perché credono nel valore del medico di famiglia come primo baluardo efficace nei confronti del Covid 19.

Anche altri come il Prof. Stramezzi e il Dott. Gulisano hanno curato efficacemente a domicilio molti pazienti Covid.

Bisogna diffondere la consapevolezza che il Covid 19 si può curare a casa, intervenendo con cure efficaci e tempestive.

Altrimenti si crea il falso assioma: il Covid-19 non è curabile, quindi non resta che vaccinarsi. E questa credenza ingannatrice mina la libertà di scelta dei cittadini.

Per quale motivo gli addetti all’informazione non hanno dato il giusto spazio a quei medici che in un anno e mezzo hanno curato i malati al proprio domicilio con ottimi risultati?

Come mai in televisione ci sono sempre i soliti virologi da salotto senza mai un contraddittorio serio su un tema vitale come le cure per la Covid-19? Forse non si vuole far passare l’idea che sia una malattia curabile?

A Lecco si parlerà anche di prevenzione.

Numerosi sono gli aspetti che concorrono al buon funzionamento del nostro sistema immunitario: il cibo, un corretto stile di vita, il movimento fisico, eppure niente di tutto questo è stato portato alla nostra attenzione.

Perché?

Eppure con un sistema immunitario ben funzionante, il nostro corpo è forte e pronto a fronteggiare e reagire meglio a qualsiasi attacco. Per questo la prevenzione è fondamentale.

Gran parte del sistema immunitario risiede nell'intestino, pertanto la conferenza affronterà anche l'argomento del microbiota intestinale.

A fine evento sarà data l’opportunità ai partecipanti di porre domande agli esperti.

I relatori saranno i medici Dott. Paolo Gulisano, Prof. Andrea Stramezzi, Dott. Andrea Mangiagalli e la biologa nutrizionista Dott.ssa Anna Agnusdei.

I relatori

Dott. Paolo Gulisano

Medico, specialista in Igiene, epidemiologia e medicina preventiva. Lavora da oltre trent'anni nell'ambito della Sanità Pubblica. Nel corso dell'ultimo anno, in occasione dell'epidemia di Covid, si è dedicato oltre che al suo lavoro presso l'Asst di Lecco anche all'assistenza e alla cura domiciliare di centinaia di persone con Covid, con esiti positivi. Si occupa anche di divulgazione scientifica, collaborando con testate giornalistiche e siti web.

Dott. Andrea Stramezzi

Medico Volontario Covid-19, ha curato e guarito a casa oltre 700 pazienti da marzo 2020. Ha lavorato tre mesi in Ospedale Covid. È un instancabile divulgatore di informazioni e consigli su Twitter (@AStramezzi) e su canale Telegram https://t.me/CovidHealer.

È possibile richiedere la sua assistenza per problematiche inerenti alla malattia Covid-19 scrivendo via Whatsapp al n. 351 5407910

Dott. Andrea Mangiagalli

Medico di medicina generale da trent'anni, lavora nella ATS Città Metropolitana di Milano in uno studio di medicina di gruppo a Pioltello.

Fondatore del gruppo Medici in prima Linea per la cura dei malati Covid a domicilio, insieme ad alcuni Colleghi ha fondato la chat Medici in prima Linea il 27 Febbraio 2020 avendo capito da subito quale fosse il pericolo di questa pandemia: l'isolamento culturale dei medici di famiglia.

Dott.ssa Anna Agnusdei

Biologo Nutrizionista. Definisce il profilo nutrizionale del paziente basandosi sulla composizione del Microbiota Intestinale ottenuta tramite i test di Metagenomica su campione fecale. Si ottiene un referto in cui non solo sono evidenziate le specie presenti ma, fondamentale, ne è valutata la presenza quantitativa, ottenendo così un riscontro oggettivo e, soprattutto, con un identico significato per qualsiasi professionista della Salute.

