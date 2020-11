Per la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia (Opl), in collaborazione con l'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) di Lecco e il Comune di Lecco, organizza un evento online giovedì 19 novembre dalle 20.30 alle 22.30.

La conferenza sul tema "Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: risorse, criticità e risposte dal territorio lecchese" vedrà l'intervento e il confronto fra professionisti del settore e istituzioni locali.

Parolin: «Psicologia perno fondamentale»

«In questo tempo di pandemia - sottolinea Laura Parolin, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia - che ha importanti implicazioni sul benessere psicologico, è importante interrogarsi su come garantire i diritti fondamentali delle persone e rispondere ai loro bisogni. Questa attenzione dev'essere ancora più forte quando si parla di infanzia e adolescenza e sollecita in particolare gli psicologi, in qualità di professionisti della salute mentale, e le istituzioni che fanno parte del sistema di protezione. Con questo evento vogliamo sottolineare il ruolo della psicologia come perno fondamentale della promozione e della tutela dei diritti dei più piccoli».

«La Asst di Lecco - spiega Enrico Frisone, direttore sociosanitario dell'Asst di Lecco - supporta da sempre, attraverso le proprie attività sul territorio e attraverso il Dipartimento Materno infantile, tutte le iniziative rivolte alle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, sia per gli aspetti di cura, sia per i diritti inalienabili dell'infanzia e dell'evolutiva, spesso disattesi o addirittura violati».

«Salvaguardare diritto a crescere in contesto sano»

«In questo periodo così particolare - commentano gli assessori del Comune di Lecco all'Educazione Emanuele Torri e alla famiglia Alessandra Durante - come Amministrazione comunale abbiamo due livelli di attenzione rispetto ai quali ci stiamo impegnando. C'è un primo livello che riguarda i bambini e i ragazzi: desideriamo salvaguardare il loro diritto di crescere in un contesto sano, fatto di esperienze educative e relazionali. C'è poi un secondo livello, che coinvolge i genitori e le famiglie: le difficoltà che stanno vivendo, sia dal punto di vista economico che emotivo, spesso si traducono in tensioni e rischiano di generare un impoverimento nella qualità dei rapporti tra genitori e figli. Per questo il Comune ha già attivato per le prossime settimane una serie di iniziative a supporto dei più giovani e delle loro famiglie per cercare di vivere questo periodo in modo positivo, senza subirlo, ma costruendo insieme soluzioni innovative».

Il Programma dell'evento

Saluti istituzionali:

Davide Baventore, Vice Presidente Opl

Gabriella Scaduto Segretario Opl - Coordinatrice del Progetto La psicologia per i diritti umani

Enrico Frisone Direttore Socio Sanitario Asst Ospedale Manzoni di Lecco

Alessandra Durante, Assessore Famiglia, giovani e comunicazione, Comune di Lecco

Emanuele Torri, Assessore Educazione e sport Comune di Lecco

Franca Brigatti - Direttore servizio Tutela minori e legami famigliari Comune di Lecco

Introduzione:

Daniela Invernizzi, Child Rights Advisor

Interventi:

Ottaviano Martinelli, Direttore Neuropsichiatria Infantile Asst di Lecco

Roberta Invernizzi, Psicoterapeuta Asst di Lecco

Michela Maggi, Coordinatore Ufficio di Piano di Lecco

Modera:

Anna Lisa Mazzoleni, Referente territoriale Opl per Lecco

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito web dell'Opl