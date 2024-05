Valmadrera si appresta a eleggere il nuovo sindaco. Sarà sicuramente un volto nuovo - e comunque noto in città - a ereditare la carica del primo cittadino uscente Antonio Rusconi. La sfida è tra Cesare Colombo, candidato di Progetto Valmadrera e sostenuto anche dal Partito Democratico, e Alessandro Leidi, rappresentante della coalizione che ha come capofila Ascolto Valmadrera ed è sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Martedì 4 giugno alle 20.45, quindi a pochi giorni dalla tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno, il centro culturale Fatebenefratelli dell'omonima via cittadina aprirà le porte per il confronto pubblico organizzato da LeccoToday, prima e unica occasione per avere sullo stesso palco i due candidati. Moderatore del confronto sarà Matteo Bonacina, responsabile della testata.