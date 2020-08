Confronto tra candidati sindaco

Nuovo confronto elettorale tra i candiati sindaco di Lecco. «Con non poca difficoltà siamo riusciti ad organizzare il confronto tra i quattro candidati sindaci di Lecco. Avremmo preferito posticipare un po’, ma purtroppo l’unica data che metteva d’accordo la Casa sul Pozzo (che gentilmente ci ospita) e i quattro candidati è Martedì 1 Settembre 2020», annuncia il Comitato di Chiuso.

«L’incontro/confronto è fissato per le ore 21. Sarà un momento che ci permetterà di conoscere ed ascoltare i quattro candidati e alla stesso tempo di far loro conoscere le esigenze del nostro amato rione.È un’opportunità che Chiuso nel recente passato non ha avuto, pertanto siamo orgogliosi di poterla proporre come continuità del nostro servizio. Nei prossimi giorni Vi comunicheremo le modalità di accesso alla serata che al momento sono in fase di definizione. Non mancate, sarà una serata interessante e importante per il futuro della nostra città», si legge.

Ecco i quattro candidati in ordine alfabetico: Peppino Ciresa, Silvio Fumagalli, Mauro Gattinoni, Corrado Valsecchi.

Moderatore della serata: Lorenzo Bonini.