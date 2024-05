"Consonno historical": auto e moto d'epoca approdano nella Città fantasma

Auto e moto storiche invadono la città fantasma. Consonno si appresta infatti a vivere un weekend da non perdere per gli appassionati dei veicoli anni '80, '90 e 2000. L'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio. Su iniziativa di Valley Wood, Sbanda Brianza e Wheelz andrà in scena "Consonno Historical" un vero e proprio raduno di auto d'epoca accompagnato dalla sfilata di moto storiche. Ma non solo. Sabato si inizierà alle 10 con una serie di prove con skate, longboarding e mountain bike. Dalle 18 alle 2 di notte spazio anche alla skate area con live music e gustoso cibo con il bar di Consonno. L'accesso sarà consentito sia da Olginate che Galbiate.

L'ex Las Vegas della Brianza come un circuito: date e orari

Domenica 5 l'evento si aprirà già alle 8 del mattino con la registrazione per la sfilata di moto storiche e apertura della sbarra dal lato di Olginate. Dalle 9 alla 13 sfileranno le moto storiche Asd ValleyWood su strada lungo via per Consonno e chiusura della sbarra sul lato di Olginate. Dalle 10 alle 18 raduno e mostra di veicoli Youngtimer a cura di Wheelz-Mag, skate area, bar e cibo goloso prezzo la piazza di Consonno. Dalle 14 alle 20 contest, intrattenimento e live music sempre nel cuore della ex Las Vegas della Brianza simboleggiata dal minareto. L'apertura cancelli è prevista dalle 13 alle 20 da Olginate e dalle 8 alle 20 da Galbiate.

Street food con polpette calabresi e porchetta alla griglia

All'evento di Consonno - patrocinato inoltre dall'Amministrazione comunale di Olginate - non mancheranno street food e gustosi piatti: dal panino con la salamella al panino con porchetta alla griglia, dalle polpette calabresi alla caponata di verdura, senza dimenticare patatine fritte, birra e brownie cake. Ce ne sarà dunque pet tutti i gusti, per gli appassionati di moto, auto d'epoca e non solo in uno scenario unico nel suo genere dove in passato si era tenuto, con successo, anche raduno di vespisti con le mitiche due ruote della Piaggio.