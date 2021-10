Pioggia di contributi per la Protezione civile, ma a Lecco vanno meno di mille euro

Oltre 283mila euro di contributi regionali alle Province e Colonne Mobili di Protezione civile per garantire la manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature adottate dai volontari.

Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, nell'ambito della misura che fornirà risorse economiche alle organizzazioni di Protezione civile del territorio lombardo.

Attenzione per il volontariato"

"A partire dal febbraio 2020 - ha spiegato l'assessore - i mezzi e le attrezzature di proprietà provinciale e regionale concesse alle Colonne Mobili regionali e provinciali sono stati sottoposti a un utilizzo intensivo nell'ambito delle attività connesse alla gestione della pandemia. Il provvedimento adottato dimostra nuovamente la grande attenzione dell'istituzione regionale nei confronti del nostro sistema di volontariato, risorsa da tutelare e valorizzare per garantirne la massima efficienza e operatività. Un lavoro straordinario ed encomiabile - ha proseguito l'assessore - con un contributo che ammonta a circa 400mila giornate uomo lavorative dallo scoppio pandemico. L'impegno di Regione Lombardia va nella direzione di migliorare sempre di più il nostro sistema di volontariato, attraverso la nuova riforma sulla Protezione civile, per fornire ai nostri volontari tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio i propri compiti".

I contributi nel dettaglio

- Milano, 24,975,38 euro;

- Bergamo, 13.813,13 euro

- Brescia, 44.588,35 euro

- Como, 31.058,6 euro

- Cremona, 22.469,8 euro

- Lecco, 915 euro

- Lodi, 46.276,64 euro

- Mantova, 3.556,74 euro

- Monza e Brianza, 3.233 euro

- Pavia, 9.190 euro

- Varese, 32.805

Risorse regionali anche per:

- Parco del Ticino, 35.151,02 euro

- Ana (Associazione Nazionale Alpini), 11.808,97 euro.