Convegno su energia, privacy e videosorveglianza con Aiac Lecco

Privacy, videosorveglianza, comunità energetiche e formazione. Sono questi i principali temi che verranno affrontati nel convegno in presenza organizzato dall'Associazione Italiana Amministratori Condomini A.I.A.C, sezione di Lecco. L'appuntamento è in programma per sabato 29 ottobre dalle ore 9 alle 13.30 presso l'hangar Manzoni di Lecco, in via Pescatori 38.

Questo il programma della giornata:

Ore 9.00: Ingresso e accoglienza

Ore 9.30: Presentazione giornata, presentazione A.I.A.C.

Ore 9.35: Avv. Eleonora Mataloni, studio Sdba "Privacy e videosorveglianza"

Ore 10.45: Pausa caffè

Ore 11.05: Dott. Cristian Vettore - Agn Energia "Comunità energetiche"

Ore 11.55: Dott. Igor Brindani - Neo sicurezza "Formazione finanziata, progetto Aiac"

Ore 12.45: Momento di Networking con aperipranzo

Ore 13.30: Chiusura evento

L'evento è a posti limitati. Per le prenotazioni, mail lecco@aiacondomini.it inserendo nome, cognome e recapito telefonico. L'iniziativa è sostenuta anche da Agn Energia, Neo sicurezza srl e studio Sdba.