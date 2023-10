Nella serata di venerdì 27 ottobre è in programma il convegno "I segreti dei grandi leader. Quando la montagna ispira sentieri di vita", organizzato in occasione del 40° di fondazione della Stazione del Soccorso alpino di Valsassina-Valvarrone.

L'appuntamento è fissato per le ore 20.30 presso la Sala Pensa, sede della Comunità Montana, in via Fornace Merlo 2 a Barzio. L’invito è esteso a tutte le persone interessate, l'ingresso è libero.