La corale Bilacus in concerto per Telethon

Continuano in tutta la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. "Siamo arrivati alla nostra 32° maratona di eventi - ricorda il coordinatore provinciale Renato Milani - Da 32 anni dedichiamo ogni giorno del nostro lavoro a questa causa e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Ricordiamoci che la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura".

Un importante appuntamento proposto dal comune di Molteno a favore di Telethon è previsto per sabato 15 aprile alle ore 21 presso la chiesa di San Giorgio in Molteno e vi sarà un concerto della Corale Bilacus di Bellagio. La Corale Bilacus (antico nome di Bellagio, dal latino “due laghi”) nasce nel 1963 e questa formazione, tutta al maschile, si afferma ben presto come una tra le più interessanti del folto panorama corale della nostra regione. Dal 1987 la direzione del coro è affidata all’eclettico maestro Isidoro Taccagni.

Il loro repertorio ed il concerto di Molteno sono un viaggio fra la musica gregoriana e il gospel. Un mix davvero unico dove si evince tutta la raffinatezza del canto proposto dalla Corale Bilacus. Divini ed umani cammini è il titolo del concerto. "Si ringrazia il Comune di Molteno sempre attento alle tematiche sociali per aver donato il concerto e si ringrazia la parrocchia che apre la chiesa alle voci della Corale Bilacus". L'entrata è libera.