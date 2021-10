La Stagione teatrale di Mandello del Lario continua con una commedia esilarante, una "satira ad alto voltaggio" come è stata definita dalla critica. Sabato 30 ottobre alle ore 21 al Teatro De André in scena Noi siamo voi. Votatevi!

L'Italia, come sempre, è nel caos. Maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi endemici del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli gran parte della colpa è dell'elevato numero di partiti politici e per questo propongono una geniale soluzione: fondarne un altro!

I nostri due eroi hanno deciso di scendere in campo. Sì, anche loro. Del resto nel nostro Paese, negli ultimi anni, la comicità e la politica sono sempre andate d'accordo e sembra ormai che solo il comico sappia parlare alla pancia degli Italiani e possieda il curriculum giusto per governare la Nazione.

Quindi, i due neopolitici, fautori di una nuovissima politica che non si è mai vista prima, hanno deciso di incontrare i loro potenziali elettori nei teatri di tutta Italia. I cittadini presenti in sala saranno invitati a confrontarsi con gli aspiranti candidati Cornacchione e Sgrilli sui temi del nostro tempo: ambiente, emigrazione, lavoro, scuola, cultura, sicurezza. "Abbiamo bisogno di attivisti pronti a collaborare con noi per creare un partito - se poi sarà un'associazione, un gruppo solidale, un dopolavoro ferroviario lo capiremo strada facendo - di sostenitori propositivi con cui decidere il simbolo, l'inno, in quale quartiere affittare la sede, quante penne acquistare e, soprattutto, con cui redigere l'atto costitutivo", così arringano i due salvatori della Patria.

"Il nostro programma lo fate voi, noi siamo per la gente, con la gente e in mezzo alla gente. Capito gente? Noi siamo uno di voi, anzi due. Noi siamo voi e voi siete noi. Insomma, decidiamo insieme chi siamo!".

Questa è la nuova politica. "Uno spettacolo che parla di politica e di come si può scadere a essere politicanti svuotando di contenuti gli iniziali entusiasmi, in cui si ride con intelligenza" (Teatro a Milano).

La scheda

Sabato 30 ottobre ore 21.00

NOI SIAMO VOI - VOTATEVI!

di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli

regia e consulenza drammaturgica Renato Sarti

voce "da Dio" Tony Rucco

assistente Chicco Dossi

consulenza Bruno Furnari

produzione Teatro della Cooperativa

Prenotazioni e acquisti

Presso Ufficio Cultura, Via Manzoni, 44/3

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13

oppure cultura@mandellolario.it

Biglietto: intero 15 euro, ridotto (under 12) 5 euro

Info: 0341 702318 - 328 9865630

Gli spettacoli si svolgono nell'osservanza della normativa vigente anti Covid-19.

Prenotazione necessaria, accesso consentito esclusivamente con Certificazione Verde

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...