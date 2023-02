Corpo lib(e)ro è un evento teatrale partecipativo per bambini piccoli e genitori insieme. Un grande libro quadrato fatto di pagine bianche, bucate, segnate, piegate apre a infinite possibilità esplorative attraverso la danza, il suono e la manipolazione della carta.

Al centro dello spazio c’è un grande libro quadrato che potrebbe assomigliare ai famosi prelibri di Bruno Munari o alle eleganti pagine di Katsumi Komagata. Due danzatrici si muovono e danno piano piano vita a una drammaturgia senza parole. Attraverso la danza e il suono delle loro voci giocano con la carta velina, con fili e nastri rossi, con forme rotonde e quadrate, con il cartoncino nero e la carta da pacchi. Pagine bianche, bucate, piegate, altre leggere, morbide, segnate da un filo o da un cerchio nero, si trasformano attraverso i loro corpi, aprendo all’immaginazione. Una coreografia affascinante nasce dalla relazione tra le due danzatrici che leggono insieme, con il corpo, un libro immaginifico.



Nello spettacolo non ci sono parole scritte ma di storie ne escono a fiumi, raccontate con i corpi in movimento, il suono delle voci, le pieghe della carta: pagine a pezzi o pezzi di pagina, a cui i corpi, piccoli o cresciuti che siano, reagiscono stimolando azioni, reazioni e sensazioni. Da quelle pagine nascerà una nuova creatura per consegnare infine il gioco ai bambini e ai loro genitori.



Le due danzatrici portano a ogni bambino un libro realizzato con carte diverse, fili e forme per lasciare ai piccolissimi e ai loro genitori il gioco dell’esplorazione. Lo spettacolo diventa così strumento creativo di relazione tra adulti e bambini mettendo i corpi dei piccoli partecipanti in relazione con l’oggetto libro.



Corpo lib(e)ro parte dall’indagine del libro come oggetto di scoperta e avvicina i bambini ai libri senza parole, come i famosi “prelibri” di Munari, realizzati con carta, fili, colori e materiali differenti. Lo spettacolo nasce dall’idea che la lettura possa avvenire non solo attraverso le parole ma anche attraverso il corpo, il gioco del movimento, la voce, il suono, l’immagine. Uno spettacolo partecipativo che nutre la relazione genitore-figlio, alimenta l’immaginario e stimola la creatività.



Lo spettacolo è rivolto a bambini da 0 a 5 anni.



Sabato 11 marzo, ore 17.00 a Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Nell’ambito della programmazione invernale Campsirago Luogo d’Arte



BIGLIETTI:

Spettacolo 8€ / 6€ ridotto residenti di Colle Brianza

Laboratorio più spettacolo nella stessa giornata: 15 € / 12 € ridotto residenti di Colle Brianza



Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Acquisto in prevendita o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532