Corsa e camminata: in scena l'ottavo trofeo della fattoria didattica Sempreverde

Un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di corsa, al confine con la provincia di Lecco. È tutto pronto infatti per l'ottava edizione del trofeo Fattoria didattica Sempreverde (terzo memorial Mario Gianola "tranquil") che si correrà domani, venerdì 2 giugno, sulle alture di Morbegno.

L'appuntamento è per le ore 8.30 in località Arzo con il ritrovo per i partecipanti alla gara Fidal - Csi: si tratta della seconda prova del Gran Prix delle Valli di Sondrio e della prima del campionato regionale Csi. Alle 9.30 gli atleti partiranno per la gara uomini e donne lungo un tragitto di 7,5 chilometri. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Giovanni Ruffinoni (cell. 340 4606881) o vedere il sito www.gscsimorbegno.org

Per le 10 è invece in programma il ritrovo per la camminata non competitiva "Tri saltei al Fai" aperta a tutti, che si svolgerà lungo un tragitto di 5 chilometri. Il gruppo partirà alle 11. La quota d'iscrizione è di 5 euro a persona. Le adesioni si raccolgono dalle 10 alle 10.45 alla chiesa di Arzo. Per info: Karen Gianola (cell. 347 9255649) www.fattoriasempreverde.it e www.gscsimorbgeno.org Le premiazioni di corsa e camminata si terranno a mezzogiorno. Oltre alla Federazione italiana di atletica leggera e al Csi, sono diversi gli enti locali e le associazioni che sostengono l'evento sportivo.