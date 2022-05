Corsa in montagna e camminata per il secondo memorial "Mario Gianola"

Torna il memorial Mario Gianola "tranquil" promosso dalla Fattoria didattica Sempreverde di Morbegno per la giornata di giovedì 2 giugno. Un atteso e apprezzato evento sportivo che richiamerà diversi atleti anche dalla vicina provincia di Lecco. Questa seconda edizione vedrà innanzitutto la partenza di una gara nazionale di corsa in montagna valevole per il campionato Fidal. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 in località Arzo. Da qui alle 9.30 partirà la gara unica uomini e donne lungo una tratta di 7,6 chilometri. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Giovanni Ruffoni al numero 340 4606881 oppure visitare il sito www.gscsimorbegno.org

La manifestazione prevede quest'anno anche una camminata non competitiva aperta a tutti dal titolo "Tri saltei al fai". Dopo il ritrovo alle 9.30, la camminata libera di 5 chilometri partirà alle 10.40. La quota d'iscrizione è di 5 euro con raccolta delle adesioni poco prima del via presso la chiesa di Arzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Karen Gianola al numero 347 9255649, oppure visitare il sito www.gscsimorbegno.org