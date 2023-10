Torna la Run4CRI Valsassina. La manifestazione a scopo benefico finanzierà l'acquisto di una sedia portantina cingolata che equipaggerà un'ambulanza della CRI Valsassina in servizio sul territorio per attività di emergenza - urgenza. Per tutti i percorsi (3k, 7km e 10km) la quota fissa di iscrizione è pari a 18,00 € per gli adulti e ridotta a 12,00 € per gli under 15 e over 75. L’iscrizione comprende pacco gara (per i primi 150 iscritti) e ristoro.

Le iscrizioni possono essere fatte entro il 26 ottobre 2023 al seguente link (medoto preferenziale - online): Iscrizione on line.



oppure consegna i moduli presso:

- i punti vendita “Affari & Sport” Lecco (Corso Bergamo, 84)

- il mattino della corsa entro le ore 9.00



Il giorno della gara, per il ritiro pettorale, sarà necessario comunque consegnare il modulo di esonero responsabilità e trattamento dati debitamente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile al link (Scarica Modulo).

La non consegna del modulo o la mancata accettazione delle condizioni riportate invalideranno l’iscrizione e non sarà possibile partecipare alla manifestazione.

Programma Edizione 2023

ore 08.30: ritrovo presso il parco giochi di Cassina Valsassina

ore 09.00: chiusura iscrizioni

ore 10.00: partenza gara 10km - percorso rosso

ore 10.15: partenza gara 7km - percorso giallo

ore 10.30: partenza gara 3km - percorso verde

ore 12.00: termine gara e pranzo

ore 14.00: premiazioni e animazione musical con dj Samu

Informazioni generali

Pacco gara per i primi 150 iscritti

Premi ai primi tre arrivati (M/F) per ogni percorso

Premio all’atleta più giovane e più anziano

Premio per il Gruppo più numeroso

Ristoro per tutti al termine presso il Parco Giochi di Cassina Valsassina

Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Croce Rossa Valsassina

La manifestazione si svolge sul territorio del Comune di Cassina Valsassina (LC) su un percorso di 3, 7 e 10 km sia stradale che su terreno boschivo. Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che si potrebbero verificare prima, durante e dopo l’evento. Ciascun concorrente dovrà rispettare le misure imposte dalle autorità Nazionali o Governative. La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico, fatta salva la facoltà degli Organizzatori di sospendere la gara, anche durante il suo svolgimento per questioni legate alla sicurezza dei partecipanti o delle persone lungo il percorso.