Si corre il "Trofeo Fattoria didattica Sempreverde" valevole per i campionati regionali

Torna un evento sportivo di grande richiamo nella vicina Morbegno al quale sono attesi anche numerosi atleti lecchesi. Si tratta del nono trofeo "Fattoria didattica Sempreverde", quarto memorial Mario Gianola "Tranquil". La corsa si disputerà domenica 2 giugno in località Arzo. La gara è valevole per il campionato regionale individuale Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e rappresenta la prima prova regionale montagna Csi.

Una gara di 7,5 chilometri

L'appuntamento è per le ore 8.30 con il ritrovo per i podisti Fidal - Csi. Alle 9.30 partirà la gara unica di corsa in montagna uomini e donne lungo un percorso di 7,5 chilometri. Le premiazioni si terranno poi a mezzogiorno nel quartier generale della Fattoria didattica Sempreverde. Per le iscrizioni alla gara è possibile contattare Giovanni Ruffoni al numero 340 4606881 o fare riferimento ai siti internet www.gscsimorbegno.org e www.fattoriasempreverde.it

Nell'occasione la fattoria didattica proporrà anche una camminata non competitiva dal titolo "Tri saltei al fai" con ritrovo alle ore 10 sempre di domenica 2 giugno. Poco dopo partirà la camminata di 5 chilometri libera e aperta a tutti. A mezzogiorno premiazioni insieme insieme agli atleti Fidal - Csi. La quota d'iscrizione alla camminata è di 5 euro a persona con le adesioni che si raccolgono dalle 10 alle 10.45 presso la chiesa di Arzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Karen Gianola al numero 347 9255649.