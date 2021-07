Torna il “Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde”, la corsa è inserita nel calendario nazionale Fidal

Sono attesi anche diversi atleti lecchesi alla gara di corsa in montagna in programma domenica sulle alture di Morbegno. Dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno a causa della pandemia, domenica 11 luglio torna infatti il “Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde”, la gara di corsa in montagna proposta dal GS CSI Morbegno nella frazione di Arzo (Comune di Morbegno) giunta alla 6a edizione e quest’anno dedicata alla memoria di Mario Gianola.

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL, ma sarà anche la prova di apertura della prima edizione del Trofeo Regionale CSI di corsa in montagna. Gli organizzatori sono felici di riproporre l'apprezzato evento sportivo invitando quest'anno non solo le famiglie che trascorrono l’estate nel territorio tra le province di Sondrio, Bergamo e Lecco, ma ancheaici e parenti degli atleti che gareggeranno, oltre agli appassionati di sport e natura.

Un evento sportivo tra turismo, natura e piatti tipici

Sarà infatti una bella occasione per vivere insieme una giornata all’aria aperta e il quartier generale dell’evento sarà la Fattoria Didattica Sempreverde, main sponsor, dove verrà posto l’arrivo e si svolgeranno le premiazioni. Qui, come spiegano i titolari, ci sarà la possibilità di degustare i piatti tipici valtellinesi, vedere i tanti animali della fattoria e trascorrere il pomeriggio godendosi la magnifica vista sulla bassa valle e il lago di Como (nella foto).

Il percorso della gara

Dopo la partenza davanti alla Chiesa di Arzo (713 m slm) il percorso sale verso le località di Faido e del Pitalone (GPM della gara a 981 m slm), per poi scendere alla Fattoria Didattica Sempreverde dove è posto il traguardo. Le donne lo percorreranno 1 volta per un totale di 5,720 km (dislivello positivo di 343 metri e negativo di 206 metri), mentre gli uomini 2 volte per complessivi 9,720 km (dislivello positivo di 597 metri e negativo 456 metri). Anche la camminata non competitiva si svolgerà sul medesimo tracciato da percorrere una volta sola a passo libero. Nell'ultima edizione del 2019 i vincitori erano stati Katia Nana (Pol. Albosaggia\29’53”) e Francesco Leoni (Pol. Albosaggia\43’47”).

Il programma di domenica 11 luglio 2021 - Morbegno, frazione Arzo

8.30 Ritrovo per gara FIDAL-CSI

9.30 Ritrovo per camminata non competitiva

9.30 Partenza gara FIDAL-CSI maschile di 9,7 km

10.30 Partenza gara FIDAL-CSI femminile di 5,7 km

10.40 Partenza camminata non competitiva di 5,7 km libera a tutti

12.00 Premiazioni gara FIDAL-CSI e camminata

Le iscrizioni alla corsa

Per la gara di corsa in montagna: info@gscsimorbegno.org, 340/4606881 (Giovanni)

Per la camminata: direttamente presso la Chiesa di Arzo domenica 11 luglio dalle 9.30 alle 10.30, 347/9255649 (Karen).