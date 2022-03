Alla scoperta delle birre artigianali con l'associazione Agorà

Alla scoperta delle birre artigianali insieme all'associazione Agorà di Valgreghentino e al pub birrificio Herba Monstrum di Ponte Azzone Visconti, a Galbiate. Il corso prevede quattro serate di degustazione (con 4 birre ogni sera), in programma lunedì 14, 21 e 28 marzo, e il 4 aprile con inizio sempre alle ore 21.

I partecipanti saranno guidati alla scoperta di rosse, chiare e doppio malto da Marco Mantella, titolare di Herba Monstrum e vero esperto di birre artigianale come dimostra la sua produzione diretta e il suo locale di ristorazione, e da Daniele Cogliati, birraio e distillatore, autore del testo "Questione di pinte". Il costo di partecipazione è pari a 90 euro (87 per i soci Agorà) per tutte le serate e le degustazioni. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 328 8985303 e info@associazioneagora.it