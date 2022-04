Il corso di Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui permette di apprendere il massaggio tradizionale hawaiano. L’allievo acquisirà la tecnica, il ritmo e il tocco per rendere il trattamento fluido, ipnotico, armonico, avvolgente, dolce cosi come sono le onde dell’oceano, mare che è al centro di tutta la cultura polinesiana.

I molteplici benefici del trattamento: liberare energie bloccate, aiutare il contatto con se stessi e il proprio corpo e sensazioni, migliorare la respirazione e la circolazione, produrre un rilassamento generale, distendere tensioni muscolari e articolari.



Programma del corso di Massaggio Hawaiano ?

• Origini e Storia del Massaggio Hawaiano;

• Gli Sciamani Hawaiani e la loro cultura e la filosofia del cambiamento:

• La danza Hula, lo spirito di Aloha;

• Il massaggio hawaiano come rituale;

• I benefici del massaggio hawaiano Lomi Lomi Nui;

• Controindicazioni e precauzioni;

• La postura del massaggiatore;

• L’olio e il lettino per il massaggio hawaiano ed indicazioni importanti specifiche;

• Schema di lavoro in posizione prona e supina e loro varianti;

• Svolgimento parte pratica per un trattamento di 70 minuti: posizione prona e supina.



A chi è rivolto il corso

Il corso di Hawaiano è aperto a tutti. Destinatari sono operatori del benessere o estetico, operatori olistici, naturopati, terapeuti ad approccio corporeo.



Cosa permette il corso in termini di sbocchi lavorativi?

Il Massaggio Hawaiano è molto apprezzato da tutti essendo molto rilassante, dolce e sensoriale ed è unico per le sue manualità. È un trattamento sempre presente nei migliori Centri Benessere e Spa.



Riconoscimenti del corso di Massaggio Hawaiano

Al termine del Corso di Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui, dopo valutazione pratica, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza valido su tutto il territorio nazionale indicante il monte ore complessivo. Questo corso fa anche parte del percorso formativo Biennale di Operatore Olistico del Massaggio.

Il Materiale rilasciato è anche dispensa e video.



Conduce: Andrea Manca, responsabile didattico di AMGI (Accademia di Massaggio Olistico Integrato), Riflessologo, Massaggiatore, Operatore Olistico.



MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTA PAGINA: https://www.ahaueventiolistici.com/calendario-eventi/corso-di-massaggio-hawaiano-7-8-maggio-2022-lecco



Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com