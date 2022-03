Le relatività di Albert Einstein

Quattro serate per scoprire come Albert Einstein rivoluzionò la nostra visione dello spazio, del tempo e della gravità. Un corso di grande interesse al Planetario di Lecco con Gabriele Ghisellini dell'Osservatorio di Merate.

Lunedì 07.03.22 - Non c'è più lo spaziotempo di una volta

Per la relatività ristretta spazio e tempo non sono più assoluti e inalterabili. Non è difficile dimostrarlo, e lo faremo, ma accettarlo. Troppo strano, ma anche assolutamente vero.

Lunedì 14.03.22 - Più veloci della luce?

Scopriamo i quasar, le macchine più potenti del cosmo, i cui getti sembrano muoversi più velocemente della luce. È possibile? No! Vedremo cosa succede...

Lunedì 28.03.22 - L'attrazione fatale della gravità

La gravità è la prima forza riconosciuta dall'uomo, e apparentemente la più semplice, ma nasconde enigmi insoluti. Vedremo come modifica lo spazio e il tempo, torcendoli e aspirandoli.

Lunedì 04.04.22 - I buchi neri

Gli oggetti più semplici dell'universo sono anche i più misteriosi e affascinanti. Ne esistono di vari tipi, tutti letali per chi si avvicina troppo. Sono la frontiera della nostra conoscenza.

Informazioni

Costo: 60 euro (il pagamento dovrà essere effettuato lunedì 07 marzo).

Importante: la prenotazione è obbligatoria. Il corso verrà avviato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per prenotare: compilare l'apposito modulo sul sito www.deepspace.it. Verrete ricontattati e solo in caso di conferma da parte nostra la prenotazione sarà considerata valida.

Per ulteriori dettagli: chiamare il 328 8985316 (Loris Lazzati).

È possibile partecipare anche a singole serate.