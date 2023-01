Borsa di studio per il corso di leadership femminile

Prezzo non disponibile

Il Soroptimist International Club di Lecco assegna una borsa di studio per partecipare a un Corso di formazione su "Leadership e genere: una sfida sostenibile", realizzato con l'Università Bocconi, che si articolerà in tre giornate consecutive e in tre turni identici (maggio/luglio 2023).

Il corso si propone di fornire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo. Il corso si rivolge a giovani donne, massimo 28 anni di età, in possesso di laurea specialistica o magistrale (è richiesta la conoscenza della lingua inglese).

Maggiori informazioni sul corso sono reperibili sul sito www.soroptimist.it-bandi. Le interessate devono inviare la domanda alla presidente del Soroptimist Club di Lecco, Marta Airoldi, e.mail: soroptimist.lecco@gmail.com entro il 28 febbraio 2023. La domanda di partecipazione va redatta sul modulo reperibile sul sito, allegando il curriculum vitae.