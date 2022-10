Il prossimo 3 novembre al Planetario di Lecco partirà un'iniziativa didattica molto attesa: un corso sui telescopi, per imparare a osservare e fotografare il cielo. Il docente sarà Natale Bugada. Il corso sarà diviso in due tranche: la prima sull'uso dei telescopi, giovedì 3 e giovedì 10 novembre, e la seconda sull'astrofotografia, giovedì 24 novembre e giovedì 1 dicembre.

Chi possiede un telescopio e non sa come usarlo torverà un corso ideale per le sue esigenze. Lo stesso vale per chi vuole comprare un telescopio e chiede consigli o per chi già osserva ma vuole migliorare le sue tecniche. È possibile partecipare a una tranche a scelta o all'intero corso. Occorre, come per tutte le iniziative, prenotarsi dal sito www.deepspace.it. Il costo è di 30 euro per una tranche (25 per i soci) e 50 per l'intero corso (40 per i soci).

Il programma

L'uso dei telescopi

Giovedì 03/11 - 10/11 - ore 21

Un viaggio tra storia, tipologie, curiosità ed accessori dei telescopi... Con consigli pratici per utilizzarli al meglio!



L'astrofotografia

Giovedì 24/11 - 01/12 - ore 21

La basi e l’inizio di un’avventura per fotografare le bellezze del cielo. Dalle difficoltà della ripresa all'elaborazione finale.

È possibile partecipare all'intero percorso oppure solo a una delle due parti.

Costo riservati ai soci Deep Space:

- singolo percorso "L'uso dei telescopi" oppure "L'astrofotografia" (due serate): 25 euro

- intero percorso "Osservare e fotografare il cielo" (quattro serate): 40 euro

Costo per il pubblico:

- singolo percorso "L'uso dei telescopi" oppure "L'astrofotografia" (due serate): 30 euro

- intero percorso "Osservare e fotografare il cielo" (quattro serate): 50 euro.