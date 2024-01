Ben 300 figuranti pronti per il Corteo storico della Valle San Martino

Si avvicina l'evento simbolo di Calolziocorte nonché una delle sfilate d'epoca più apprezzate dell'intero territorio lecchese. Sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, andrà infatti in scena il corteo storico della Valle San Martino. Come da tradizione, ben 300 figuranti saranno impegnati a sfilare lungo le vie del centro città fino all'approdo nella chiesa Arcipresbiterale per la rappresentazione finale.

I volontari impersoneranno - in caratteristici costumi d'epoca - non solo i personaggi del presepe con Gesù bambino, San Giuseppe, Maria e i Re Magi a cavallo, ma anche alcune figure simbolo della storia della cristianità e del Calolziese: da San Francesco d'Assisi a San Girolamo Emiliani, dal Beato Serafino Morazzone a Caterina Cittadini, e tanti altri ancora.

Il corteo storico anima da fine anni Novanta il giorno dell'Epifania a Calolziocorte richiamando numerosi spettatori anche da altri paesi del territorio. La manifestazione, ideata dalla parrocchia di San Martino Vescovo oggi guidata dall'arciprete don Giancarlo Scarpellini, era stata sospesa e ridotta nei due anni del covid, ripartendo poi molto bene lo scorso anno. Quella di sabato 6 gennaio 2024 sarà l'edizione numero 25. L'organizzazione è ora curata dall'intera Unità pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala, dalla Pro loco di Calolziocorte e dall'assessorato agli eventi e associazioni del Comune.

L'appuntamento è per le ore 15 a Villa De' Ponti, in zona stazione. Da qui, pochi minuti dopo, il corteo storico partirà risalendo via Galli fino a corso Dante, lungo la Lecco-Bergamo. I 300 figuranti del presepe vivente svolteranno poi in largo Garibaldi e in piazza Vittorio Veneto, proseguendo quindi in via Martiri della libertà e via XXIV Maggio fino all'arrivo in chiesa. Il pubblico potrà seguire la manifestazione da vari punti della città, in particolare dalla piazza del municipio e da quella della chiesa. Per chi arriverà da fuori, sono diversi i posteggi a disposizione, soprattutto nella vicina piazza del mercato.