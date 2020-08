Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Attività per chi è rimasto a Lecco o la sta visitando nelle vesti del turista? Nella nostra guida vi consigliamo alcuni eventi scelti dalla redazione.

Questa sera in piazza Garibaldi, per il Festival internazionale delle meraviglie a bassa quota "Con la testa all'insù", in scena alle 18 il "Duo Ogor", a seguire "Poubelle" e alle 21 "L'omino della pioggia".

Questa sera sono organizzate delle visite guidate serali al campanile di San Nicolò, su prenotazione a questo collegamento.

Sabato 22 in piazza Garibaldi, per il Festival internazionale delle meraviglie a bassa quota "Con la testa all'insù", in scena alle 18 "Popbins" e alle 21 "Alto livello".

Senti come suona / prosegue fino a fine settembre il nuovo format progettuale "Senti come suona", per la realizzazione di eventi musicali e performance di strada in città, nel rispetto delle attuali regole sulla sicurezza, nato da un’idea del musicista Stefano Fumagalli e del designer Marco Menaballi. Musicisti e artisti di strada possono esibirsi liberamente nell'area allestita sulle gradinate della Malpensata, nella piazzetta sulla pista ciclabile all’altezza dell'NH Hotel Pontevecchio e presso il monumento dei donatori dell’Avis a Pescarenico, realizzata dai ragazzi del Cres del Comune di Lecco, coordinati dagli educatori e dagli operatori del servizio giovani. A questo collegamento è disponibile il regolamento comunale delle attività e arti di strada.

A questo collegamento è possibile consultare il pieghevole con tutti gli appuntamenti estivi. Il programma potrà subire variazioni o aggiornamenti.

Le altre proposte del Si.M.U.L.

Sulle pagine Facebook e Instagram del Si.M.U.L. sono attive le rubriche "I gioielli della Galleria d'Arte Moderna del Si.M.U.L." con post dedicati alle opere di gioielleria ritratte nei dipinti e "La Villa nascosta" che presenta opere, libri e quadri che non sono attualmente esposti, mostrando alcuni lati inediti e inaspettati di Villa Manzoni.

Manzoni nel cuore / La mostra a Palazzo delle Paure, visitabile fino alla fine di agosto, offre un inedito approfondimento sulla figura e sull’opera di Alessandro Manzoni, con testimonianze artistiche e documentarie, un'occasione unica per ammirare documenti e opere d’arte, normalmente non visibili, appartenenti a collezioni private del territorio. L'ingresso alla mostra, aperta giovedì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 10 alle 13, è gratuito con obbligo di prenotazione online a questo collegamento.

L’ingresso ai singoli poli museali, gratuito fino al 30 agosto, è consentito solo su prenotazione, con un’articolazione degli ingressi a ogni ora. Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente online, a partire da questo collegamento, con la possibilità, per chi dovesse incontrare difficoltà a utilizzare questo tipo di procedura, di chiamare il numero 335 5378189 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, dove ottenere assistenza e supporto per l'utilizzo del portale.

Di seguito gli orari di apertura dei poli museali di Lecco: Palazzo Belgiojoso è aperto mercoledì mattina (10-13), Villa Manzoni e Palazzo delle Paure, in modo alternato tra mattina (10-13) e pomeriggio (14.30-18.30), giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre la Torre Viscontea il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Le proposte della Biblioteca civica

"Biblioestate - Volta pagina" per la fascia 6-10 anni e "BEH - Comprovate esigenze di lettura" per la fascia 11-14 anni: anche quest’anno le biblioteche associate al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese propongono agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado i consigli di lettura per l’estate. Un catalogo di letture per bambini e ragazzi sarà a disposizione nelle biblioteche del Sistema e i libri potranno essere presi in prestito secondo le modalità consultabili sul sito lecco.biblioteche.it.

Io sono un bambino / Nel cortile della biblioteca civica "U.Pozzoli" di Lecco sono esposti i lavori realizzati dagli alunni della classe 5^ della Scuola Primaria Nazario Sauro di Germanedo: disegni e testi sono stati racchiusi nella mostra "Io sono un bambino", che racconta la didattica a distanza e più in generale il periodo di lockdown forzato, con le sue paure e le sue riflessioni. Le opere sono frutto del progetto "Voce alla fantasia", proposto dal Comune di Lecco alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti scolastici lecchesi, per raccogliere gli elaborati frutto della fantasia dei loro studenti e pubblicarli sul portale istituzionale del Comune, offrendo uno spazio all’immaginazione dei ragazzi, alle loro riflessioni e alle emozioni che li animano. L'esposizione sarà visitabile fino a settembre negli orari di apertura della biblioteca dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30.

Le proposte dell'Informagiovani

Ciak #InLombardia - Lombardia Riparte: fino alle ore 12 dell’8 settembre 2020, è possibile presentare domanda di partecipazione al bando regionale "Ciak #InLombardia - Lombardia Riparte", rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni, per la selezione di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione della Lombardia in ottica di marketing territoriale. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda e inviare un solo video, della durata di 30 secondi, sulla piattaforma informativa Bandi Online accedendo al portale https://www.bandi.servizirl.it. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni avviate da Regione Lombardia per la promozione, qualificazione e valorizzazione dell’immagine della Lombardia e delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, anche attraverso la memoria e i ricordi delle tradizioni, delle leggende e delle storie popolari, coinvolgendo i giovani under 35 nella realizzazione di video che saranno oggetto di azioni di comunicazione e promozione. Sono inoltre previsti premi e riconoscimenti. Maggiori informazioni a questo collegamento.

L’Informagiovani è disponibile su appuntamento, telefonando al numero 0341 493790 o scrivendo una mail all'indirizzo informagiovani@comune.lecco.it, con la possibilità di fissare anche video colloqui online individuali e di gruppo. Ogni lunedì mattina è possibile ricevere consulenza per l'orientamento universitario (appuntamenti dalle 10 alle 12 e 14 alle 16) iscrivendosi tramite apposito modulo disponibile a questo collegamento, mentre ogni martedì è possibile ricevere supporto nella ricerca attiva del lavoro, con appuntamenti individuali dalle 9 alle 13 (per prenotarsi è possibile scrivere sui canali social dell'Informagiovani, su Facebook - Messenger, Instagram - Direct, oppure via mail o telefono). Infine ogni venerdì mattina alle 10.30 si può partecipare agli incontri online per la compilazione del curriculum vitae, iscrivendosi a questo collegamento.

I tour nei luoghi manzoniani

Appuntamento tutte le domeniche con i Tour Manzoniani, organizzati da Comune di Lecco e Linee Lecco, dedicati alle visite guidate dei luoghi letterari del Manzoni rivolto a cittadini e turisti alla scoperta del nostro territorio. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0341 359907 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica noleggio@lineelecco.it. A questo collegamento l'elenco delle proposte di itinerario.

La navetta gratuita per Versasio

Fino al 27 settembre, tutte le domeniche e i giorni festivi, è possibile raggiungere gratuitamente, con un bus navetta di Linee Lecco, il piazzale di Versasio, per camminate in montagna o per prendere la funivia che sale ai Piani D’Erna. Il servizio è attivo dalle 8 alle 20.30 con orario continuato e corse ogni 25 minuti. Maggiori informazioni a questo collegamento.

La ruota panoramica della famiglia Parisi

Sul lungolago di Lecco è aperta al pubblico fino al 27 settembre la ruota panoramica della famiglia Parisi. In funzione dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24. Le gondole sono sanificate più volte al giorno e gli accessi limitati a massimo 2 persone per gondola per le persone non congiunte.

Altri appuntamenti dal territorio

Venerdì 21 alle 21 presso l'area tensostruttura di Barzio si terrà la serata organizzata dalla biblioteca comunale e dal CAI Barzio "Cerro Torre. Climbin' in the wind", in ricordo di Giovanni Giarletta, con la proiezione delle fotografie e del filmato della ripetizione della via dei Ragni di Lecco sulla parete ovest del Cerro Torre in Patagonia, insieme agli alpinisti Tommaso Lamantia e Manuele Panzeri.

Piani Resinelli "Un'estate da vivere nel cuore delle Grigne"

Sabato 21 dalle 17.30 alle 19.30 ai Piani dei Resinelli si terrà la passeggiata "Nella tela dei Ragni", per conoscere i luoghi simbolo della storia alpinistica lecchese con presentazione itinerante del nuovo libro dedicato al Gruppo Alpinistico Ragni della Grignetta con Alberto Benini (storico dell'alpinismo) e Serafino Ripamonti (autore del libro) Ritrovo e partenza in piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana). Iscrizione obbligatoria via mail all'indirizzo serafino.ripamonti@gmail.com.

Festival di Musica tra Lago e Monti

Venerdì 21 alle 20.30 presso la Chiesa di S. Francesco a Moggio, si terrà il concerto "Suoni e colori della Spagna del '900", per il Festival di Musica tra Lago e Monti.

Domenica 23 alle 20.30 presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, si terrà il concerto "Giro del mondo in Bajan", per il Festival di Musica tra Lago e Monti.

Martedì 25 alle 20.30 presso Villa Monastero a Varenna, si terrà il concerto "Brasilar: viaggio musicale tra Rio e Buenos Aires", per il Festival di Musica tra Lago e Monti.

L'ingresso ai concerti è libero con prenotazione obbligatoria che potrà essere fatta soltanto nei due giorni precedenti il concerto e il giorno del concerto entro le ore 14. La sera del concerto potranno essere assegnati solo i posti rimasti eventualmente liberi dopo le prenotazioni. Le prenotazioni possono essere fatte via mail all’indirizzo biglietteria@amduomo.it o via WhatsApp scrivendo un messaggio al numero 328 9666500 lasciando nome, cognome, numero di cellulare di ogni singolo spettatore. A questo collegamento il calendario completo del festival.

Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800: a Villa Monastero è allestita la mostra dedicata a una serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo. Attraverso gli oggetti esposti, i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento. Visitabile fino al 27 settembre negli orari di apertura della Casa Museo. Maggiori informazioni a questo collegamento.