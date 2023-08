Cremeno celebra San Rocco, sarà coinvolto tutto il paese

Come ogni anno fin dal lontano 1836, il 16 agosto, nel giorno dedicato a San Rocco, la parrocchia di Cremeno si raccoglie attorno al Santo che diede la grazia debellando la piaga del colera che affliggeva i paesi della Valsassina. L’evento si tramanda dal 1836, anno in cui, a seguito di un voto fatto dalla popolazione di Cremeno durante la pestilenza, trasportando la statua lungo le vie del paese, invocando in preghiera la fine della pestilenza, tali invocazioni furono ascoltate. Da allora, la comunità, devota al Santo, rinnova la propria fede, devozione e riconoscenza.

Dopo due anni in cui, nel rispetto delle indicazioni e della salute pubblica, era venuta meno la possibilità di portare in processione la statua di San Rocco, la devozione dei fedeli valsassinesi può ora finalmente rivivere nelle vie di Cremeno. Da ricordare che nello stesso anno, il 1836, la comunità di Introbio, alla ricerca della medesima grazia, fece il voto alla Madonna della Neve di Biandino.

Il programma di mercoledì 16 agosto

Alle ore 10 di mercoledì 16 agosto verrà celebrata la messa solenne e la Schola Cantorum della parrocchia di San Giorgio accompagnerà la celebrazione cantando l’inno di San Rocco. Alle 15 si terranno i Vesperi, a seguire la processione lungo le vie del paese presieduta da monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale di Lecco. Nell'occasione la comunità saluterà e ringrazierà Rolla per quanto svolto in questi anni: il monsignore è stato infatti destinato da settembre dall'arcivescovo Delfini a un nuovo incarico a Vimercate.

La processione, accompagnata dal corpo musicale Santa Cecilia di Barzio e dal coro parrocchiale, partirà dalla chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio Martire, percorrendo le vie San Giorgio, Marconi, Ing. Combi, XXV Aprile, Caleggio, e via Roma fino a raggiungere la chiesa dedicata a San Rocco dove verrà effettuata la sosta e verrà impartita la solenne benedizione.

La processione risalirà quindi lungo via San Rocco, via Don Giovanni Spagnoli proseguendo lungo la Via Crucis e terminando con la benedizione e il bacio alla reliquia nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. A seguire, la festa continuerà presso l’oratorio San Giovanni Bosco con l’estrazione dei premi della lotteria.

Le offerte andranno a sostegno dell'oratorio

Quest’anno le offerte raccolte sosterranno i costi per ammodernare l’impianto di illuminazione del campo di calcio e dello spazio giochi. La struttura dell’oratorio di Cremeno in questi anni è diventata un punto di riferimento per la catechesi e la pastorale giovanile dell’Altopiano. Per questo motivo la parrocchia vuole garantire un’accoglienza ai ragazzi durante tutto l’anno.

L’uso degli ambienti dell’oratorio permette non solo l’aggregazione giovanile, ma anche la possibilità di svolgere attività ricreative e culturali. L'oratorio ospita inoltre la sede degli alpini di Cremeno oltre alle attività dell’associazione sportiva Stella Alpina.