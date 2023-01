Crociera dell'Epifania

Prezzo non disponibile

Una crociera sul Lago di Como per chiudere nel migliore dei modi il periodo di festività. A proporla, dopo il successo delle speciali crociere di Babbo Natale del 17 e 18 dicembre, è la Navigazione in collaborazione con il Consorzio Como Turistica in occasione del 6 gennaio: una crociera dell'Epifani a bordo della motonave Orione.

Le partenze sono previste da Como alle ore 17.30 e da Cernobbio alle ore 17.40 con un percorso in navigazione fino al Centro lago; si potrà così ammirare da una prospettiva unica i borghi illuminati nell'ambito del progetto Lake Como Christmas Light. La crociera verrà animata dai racconti delle Streghe di Rovenna e durante il tragitto sarà servito un gustoso aperitivo.

Al ritorno a Cernobbio, previsto per le 18.50 circa, si potrà assistere dalla nave a uno spettacolo di droni luminosi che creeranno suggestivi giochi di luce. Al termine i viaggiatori potranno sbarcare al pontile di Villa Erba (ore 19.20) per una breve visita alla Città dei Balocchi, con ripartenza prevista alle ore 20.15 (arrivo Como ore 20.30) oppure rientrare direttamente a Como alle ore 19.30.

La crociera ha un costo di 40 euro per gli adulti e 20 per i ragazzi fra 4 e 11 anni. I biglietti sono acquistabili online sul sito navigazionelaghi.it.

"Il lago di Como è indubbiamente meta di grande richiamo turistico e Navigazione Lago di Como, a fianco al quotidiano servizio di trasporto pubblico, ha inteso voler dare il proprio contributo al territorio organizzando una speciale crociera di chiusura delle festività - commenta Nicola Oteri, direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como - L'idea nasce con l'obiettivo di dare continuità alla sinergia territoriale avviata lo scorso anno con l'organizzazione di crociere estive e invernali per offrire ai visitatori la possibilità di ammirare i borghi illuminati nell'ambito del progetto 'Lake Como Christmas Light'; l'esperienza del prossimo 6 gennaio, in collaborazione con il Consorzio Como Turistica, sarà ulteriormente arricchita dai favolosi racconti delle Streghe di Rovenna e dallo spettacolo dei droni luminosi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza suggestiva e originale".