Crociera notturna sul Lario? A ottobre torna Lake Como Summer Light

Dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti la Navigazione ripropone l'occasione per ammirare dal lago il fascino dei borghi e dei punti panoramici illuminati con la tecnica dell'archistruttura artistica

Dopo il successo delle prime tre crociere organizzate nell'ambito del progetto Lake Como Summer Light, che hanno registrato il sold out in poche settimane, Navigazione Lago di Como propone ora una quarta occasione per ammirare dal lago il fascino dei borghi e dei punti panoramici illuminati con la tecnica dell'archistruttura artistica.

Un progetto unico nel suo genere di Consorzio Como Turistica, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Como e Lecco, Comuni aderenti, e grazie all'importante sponsorizzazione dell'associazione Amici di Como.

Appuntamento venerdì 1 ottobre 2021 per una crociera notturna in partenza da Como defilando i paesi della sponda orientale - Blevio, Torno, Faggeto, Pognana, Careno, Nesso, Lezzeno - fino al centro lago per poi rientrare costeggiando i paesi della sponda occidentale di Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno, Carate Urio, Moltrasio e Cernobbio.

La crociera del primo ottobre rappresenta un evento-ponte fra le iniziative estive di Lake Como Summer Light e invernali di Lake Como Christmas Light che si svolgeranno nel periodo natalizio per vestire di luce il lago in un connubio perfetto di emozione e bellezza fra paesaggi mozzafiato e angoli caratteristici. Un progetto di illuminazione di oltre 30 borghi affacciati sulle acque per la valorizzazione del patrimonio artistico e architetturale di 80 location: chiese, monumenti, angoli di paese, ponti e porticcioli… il "presepe più bello del mondo".

Info e acquisto biglietti: www.navigazionelaghi.it.