Il successo lecchese di "Act local, think global". Tra arte, natura e vintage

Arte, ambiente, cultura e un tocco vintage. Questi gli ingredienti vincenti della manifestazione "Act local, think global" che nel fine settimana ha richiamato oltre duemila persone all’Oto Lab di Lecco tra mercatini, mostre e laboratori per l’evento culturale-ricreativo ideato da Save The Lake ets in collaborazione con Mìsca Market. "Se la prima edizione aveva attirato molti visitatori, la seconda è stata un vero e proprio successo" - hanno commentato i promotori dell'evento.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecco, con Silea come partner tecnico per la gestione dei rifiuti prodotti, fa parte della serie di iniziative curate da Save The Lake ets che, da anni, ha a cuore la bellezza della natura, in particolare quella del nostro territorio e del lago di Como.

Cultura, artigianato e un tocco vintage

“Act Local, Think Global” ha regalato a Lecco un weekend diverso dal solito, con la possibilità di mangiare e bere qualcosa al ritmo di musica, visitare il mercatino con una cinquantina di espositori di oggetti di artigianato, vintage e secondhand curato da Mìsca Market, cimentarsi in uno dei tanti workshop per tutti i gusti e per tutte le età, dare un’occhiata alla mostra allestita da Bernabò Gallery, conoscere il progetto Lario Moon e giocare con Emmsì, l’anima del lago di Como che, per la prima volta, ha incontrato Save The Lake Ets.

"Interesse e partecipazione, siamo molto soddisfatti"

"Siamo molto soddisfatti dell’evento, anche perché i gestori degli stand sono stati tutti contenti e questo ci fa molto piacere - raccontano Lorenzo Negri e Federico Riva, fondatori di Save The Lake - Siamo solo alla seconda edizione e abbiamo individuato delle criticità che possiamo migliorare. L’affluenza è stata molto buona e abbiamo visto tanto interesse per tutte le attività che si potevano sperimentare. Pensiamo che la strada sia quella giusta".

Adesso, per Save The Lake Ets inizia un’estate caldissima, con tante iniziative di clean- up sulle rive del lago di Como. Per tutte le informazioni e i nuovi eventi è possibile visitare il sito www.savethelake.it e la pagina Instagram dell’associazione.